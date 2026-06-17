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Colruyt en légère hausse après sa publication annuelle
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 10:25

Colruyt gagne 0,5% à 34,5 EUR à Bruxelles, au lendemain de la publication par le distributeur alimentaire de ses résultats annuels, une publication jugée mitigée par ING, mais accompagnée de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 100 MEUR.

Sur son exercice 2025-2026, le groupe belge a vu son EBIT croître de 4,1% à 465 MEUR (-0,9% hors France), dépassant de 0,8% le consensus. En revanche, son BPA des activités poursuivies, à 2,8 EUR, est ressorti légèrement inférieur aux attentes selon ING, en raison de frais financiers plus élevés.

À 10,57 MdsEUR, son chiffre d'affaires a diminué de 3,6% et s'est établi 1,5% en dessous de l'estimation moyenne des analystes, du fait d'un recul de 30 points de base de sa part de marché par rapport au 1er semestre 2025-2026, toujours selon la banque néerlandaise.

Celle-ci souligne toutefois un bilan toujours solide et un free cash-flow supérieur aux attentes, permettant à Colruyt d'annoncer un nouveau programme de rachat d'actions de 100 MEUR à réaliser au cours des 12 prochains mois.

En termes de perspectives, le groupe s'attend à ce que son résultat opérationnel demeure stable, à la fois en termes absolus et relatifs, ce qui impliquerait une fourchette cible de 465 à 475 MEUR selon ING, qui précise que le consensus actuel reflète la borne haute de cette fourchette.

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COLRUYT
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