Colony IM : Mauritia Foujols promue managing director

(AOF) - Colony IM, société privée européenne de gestion d'actifs immobiliers, de crédit et de capital- investissement, annonce la promotion de Mauritia Foujols en qualité de managing director, en charge des investissements et de la gestion des actifs stratégiques. Basée à Paris et rattachée à Nadra Moussalem, président-directeur général, Mauritia Foujols aura la responsabilité de poursuivre le déploiement de la stratégie de Colony IM pour l'ensemble du portefeuille de participations de la société.

Mauritia Foujols a rejoint Colony Investment Management après 15 ans passés chez Deloitte, où elle a activement pris part à plus de 50 transactions dans divers secteurs, incluant l'automobile, l'aéronautique, l'exploitation minière, le retail, l'hôtellerie et le tourisme.