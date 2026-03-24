Colombie-Un appareil militaire s'écrase peu après son décollage, 66 morts

(Actualisé)

Soixante-six personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'accident d'un appareil de l'armée de l'air colombienne qui s'est écrasé dans la foulée de son décollage dans une zone isolée de la région amazonienne, dans le sud du pays, ont rapporté les autorités.

L'accident s'est produit alors que l'avion de transport Hercules C-130 de Lockheed Martin LMT.N , qui comptait 128 personnes à son bord, décollait depuis Puerto Leguizamo à proximité de la frontière avec le Pérou, a déclaré le ministre colombien de la Défense.

Pedro Sanchez a précisé sur le réseau social X que l'appareil s'est écrasé à un kilomètre et demi de la zone d'où il avait décollé. Rien n'indique qu'il s'agit d'une "attaque par des acteurs illégaux", a-t-il dit.

Le commandant en chef de l'armée colombienne, Hugo Alejandro Lopez, a déclaré que 11 membres de l'aviation, 115 soldats et deux officiers de la police nationale se trouvaient à bord de l'appareil.

Soixante-six personnes ont été tuées, tandis que des dizaines de rescapés ont été transportés par les secouristes dans des hôpitaux de la région, a-t-il ajouté. Quatre personnes étaient toujours portées disparues.

(Luis Jaime Acosta, avec Inigo Alexander et Sarah Morland à Mexico; version française Jean Terzian)