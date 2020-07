Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colombie-Neuf soldats tués dans l'accident d'un hélicoptère Reuters • 22/07/2020 à 03:21









BOGOTA, 22 juillet (Reuters) - L'armée colombienne a rapporté qu'au moins neuf de ses membres sont morts mardi dans l'accident d'un hélicoptère UH-60 Black Hawk qui les emmenait en opération contre d'anciens rebelles des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) dans la province de Guaviare. Six autres soldats ont été blessés et deux sont portés disparus. Une enquête a été ouverte par les autorités sur les circonstances de l'incident. "Neuf corps ont été découverts", a déclaré le président Ivan Duque lors d'une allocution télévisée. "C'est un moment difficile. Nous reconnaissons l'héroïsme que nos soldats et officiers de police démontrent pour nous apporter une tranquillité d'esprit". Les membres dissidents des Farc ayant refusé l'accord de paix signé avec le gouvernement en 2016 sont très présents dans la zone où s'est produit l'accident. (Luis Jaime Acosta; version française Jean Terzian)

