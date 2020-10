Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colombie-Les forces de sécurité ont abattu un commandant de l'ELN Reuters • 26/10/2020 à 02:25









BOGOTA, 26 octobre (Reuters) - Les forces de sécurité colombiennes ont abattu un commandant des rebelles de l'Armée de libération nationale (ELN) au cours d'une opération dans la province côtière de Choco, a déclaré dimanche soir le président Ivan Duque lors d'une allocution télévisée. Le commandant connu sous le nom de code "Uriel", célèbre pour ses apparitions dans les médias et des vidéos diffusées en ligne, était responsable de l'enlèvement et du meurtre d'activistes et de membres des forces de sécurité, et procédait au recrutement forcé de mineurs, a dit le chef de l'Etat au côté de représentants de la police et de l'armée. Composé de quelque 2.000 combattants, l'ELN a mené en janvier 2019 une attaque à la voiture piégée contre l'académie de police à Bogota qui a fait 22 morts et anéanti une éventuelle ouverture au dialogue du gouvernement Duque, opposé à entamer des négociations avec les rebelles tant que ceux-ci ne libéreraient pas tous leurs otages. (Nelson Bocanegra et Julia Symmes Cobb; version française Jean Terzian)

