Colombie-L'ancien président Uribe annonce sa mise en détention

BOGOTA, 4 août (Reuters) - L'ancien président colombien Alvaro Uribe a annoncé mardi que la Cour suprême avait ordonné sa mise en détention dans le cadre d'une enquête pour subornation de témoins et fraude. Alvaro Uribe, actuellement sénateur et mentor du président Ivan Duque, a à nouveau déclaré son innocence et a mis en doute l'impartialité de la cour. "Cette privation de liberté me cause une grande peine, notamment pour ma femme et ma famille ainsi que pour les Colombiens qui croient encore que j'ai fait quelque chose de bon pour ce pays", a-t-il écrit sur Twitter. Uribe n'a pas précisé s'il serait assigné à domicile ou dans un autre lieu. (Julia Symmes Cobb; version française Camille Raynaud)

