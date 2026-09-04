Collins Foods, l'exploitant de KFC, s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis plus d'un mois grâce à des ventes en forte hausse

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4 septembre - ** L'action Collins Foods CKF.AX a progressé de 3,1% depuis le début de la semaine et pourrait enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le 31 juillet, si cette tendance se confirme

** Le titre est en hausse de 1% à 8,46 dollars australiens ce jour-là

** Collins Foods, l'exploitant de KFC et Taco Bell, a annoncé en début de semaine que le chiffre d'affaires total de l'entreprise au cours des 17 premières semaines de l'exercice 2027 avait progressé de 6,6% par rapport à la même période de l'année précédente

** Citi relève son objectif de cours pour CKF de 4% à 9,12 dollars australiens et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour les exercices 2027 et 2028 de 1% chacun

** Mercredi, Citi a fait part de ses inquiétudes concernant le plan de croissance de l'entreprise en Allemagne, invoquant une faible productivité des ventes

** L'action Collins a reculé de 18,5% depuis le début de l'année