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Collins Aerospace (RTX) investit 26,5 MUSD pour accroître sa production en Floride
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:51

La filiale de RTX va agrandir son site de Largo afin d'accélérer la fabrication de radars pour l'aviation commerciale et de solutions de sécurité destinées au secteur de la défense.

RTX annonce que Collins Aerospace investira 26,5 MUSD dans l'extension de son site de Largo, en Floride. Le projet doit permettre la création de plus de 100 emplois qualifiés dans l'ingénierie et les opérations industrielles.

L'installation produit notamment des radars, des composants de communications sécurisées et satellitaires ainsi que des équipements de test pour des clients civils et militaires.

Le site participera également au programme de remplacement des systèmes radar de la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité américaine de l'aviation civile. Collins Aerospace y fabriquera notamment le radar coopératif Condor Mk3 et le radar non coopératif ASR-XM.

Nate Boelkins, président de l'activité Avionics chez Collins Aerospace, a indiqué que cette extension devait renforcer la capacité du groupe à fournir "plus rapidement des capacités critiques" dans un contexte de trafic aérien de plus en plus "dense et contesté".

La nouvelle zone de production de radars devrait être pleinement opérationnelle d'ici fin 2026.

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