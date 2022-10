Collectes trimestrielles contrastées chez Morgan Stanley

(NEWSManagers.com) - L'activité d'Investment Management de Morgan Stanley a décollecté quelque 34,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, a annoncé la banque américaine à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels vendredi 14 octobre. La banque a particulièrement souffert du retrait d'argent de ses clients dans les fonds monétaires et ses services "overlay" avec une décollecte de 32,5 milliards. Les fonds obligataires et actions ont également décollecté de respectivement 5 et 4 milliards. Seuls les fonds et solutions de gestion alternatives ont réussi à drainer 7 milliards de dollars net.

Les actifs gérés ou supervisés de la division ont atteint 1.279 milliards de dollars soit un retrait de 5% sur le trimestre et de 16% sur un an.

Concernant l'activité de gestion de patrimoine (Wealth Management), les flux sont positifs de près de 65 milliards de dollars sur le trimestre pour un encours atteignant fin septembre 4.134 milliards de dollars. Les actifs sont toutefois en retrait de 3% par rapport à fin juin en raison d'un effet marché négatif. Le recul sur un an s'élève à 11%.

"Les performances ont bien résisté dans un environnement incertain et difficile, permettant d'obtenir un retour sur fonds propres tangibles de 15%", a commenté le PDG James Gorman dans un communiqué. L'activité de gestion de patrimoine (...) a dégagé une marge avant impôts de 28% hors dépenses exceptionnelles malgré l'érosion de la valeur des actifs, a ajouté le dirigeant.

Morgan Stanley a publié vendredi un résultat net de 2,49 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, contre 3,6 milliards de dollars un an plus tôt.

Le produit net bancaire a également reculé, à 12,99 milliards de dollars, contre 14,75 milliards de dollars.