Collecte mondiale record sur les fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - La confiance des investisseurs pour le segment obligataire demeure solide. Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. La catégorie a profité de l'attrait des investisseurs pour les fonds investment grade (+20,8 milliards, plus haut historique), et high yield (+10,2 milliards, deuxième plus large flux après avril 2015). A l'inverse, les fonds d'obligations souveraines ont stoppé leur élan avec une décollecte de 3,4 milliards de dollars.

L'attrait pour le risque s'est également matérialisé dans les fonds actions. Cependant, les flux positifs se sont principalement concentrés dans les fonds US. Sur 6,2 milliards de collecte nette, 5,9 milliards sont attribués aux fonds actions américaines. Les fonds européens ont attiré pour leur part 0,6 milliard de dollars, tandis que les fonds actions Japon et pays émergents ont décollecté, respectivement de 1,2 milliard et 3,1 milliards de dollars. Au sein des fonds actions américaines, les véhicules couvrant les grandes capitalisations représentent 3,6 milliards de collecte. Et quasiment l'ensemble des secteurs d'activités ont collecté, avec la tech comme leader (+2,2 milliards de dollars).

A l'inverse, avec des rendements proches de zéro, les fonds monétaires, qui avaient amassé une quantité astronomique de plus de mille milliards de dollars d'encours pendant la crise du Covid-19, n'intéressent plus les investisseurs mondiaux. Sur la semaine, ils ont retiré 16,7 milliards de dollars, une première décollecte d'envergure en quatre mois. Enfin, les fonds aurifères (+2,1 milliards) continuent de leur côté leur irrésistible ascension, avec près d'un semestre de collecte positive quasi-continue.