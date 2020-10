Collecte hebdomadaire quasi-record dans les fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - Après un mois de collecte timorée, les fonds obligataires ont retrouvé des couleurs, selon les dernières données du " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Entre le 1er et le 7 octobre, les fonds obligataires ont reçu 25,8 milliards de flux positifs, soit la deuxième plus importante collecte de l'histoire, selon les chercheurs.

L'ensemble des principales catégories de la classe d'actifs ont enregistré de fortes levées. Les fonds obligataires investment grade ont ainsi collecté 12,5 milliards de dollars, et leur corolaire à haut rendement 5 milliards. De même, les fonds d'obligations souveraines ont reçu 3,8 milliards de dollars, et les fonds de dettes émergentes 2,3 milliards.

Les fonds actions ont également profité du retour de la confiance des investisseurs, avec une collecte globale positive de 4,4 milliards de dollars. Toutefois, ce bon résultat n'a pas profité aux principaux marchés mondiaux, comme les Etats-Unis, ou l'Europe. Les fonds positionnés sur l'Amérique ont rendu 2,3 milliards de dollars, principalement à cause de la décollecte sur les grandes capitalisations (-5,8 milliards), et les fonds croissances (-3,8 milliards). Le secteur de la tech continue, comme d'habitude, à mener la collecte positive dans les fonds actions nord-américains (+1,4 milliard de dollars). Les fonds orientés sur les marchés européens ont, eux, reçu a peine 0,1 milliard de dollars, et le Japon un petit 0,9 milliard.

Du côté du cash, les fonds monétaires ont su enfin limiter l'importante décollecte qui était en cours depuis quelques semaines, avec cette semaine seulement 0,6 milliard de flux négatifs. Les fonds or ont, eux, reçu 1 milliard de dollars.