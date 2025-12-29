Collaboration terminée entre Oncodesign Precision Medicine et Navigo Proteins
Pour rappel, le partenariat entre Navigo et OPM a permis de mettre en commun leurs technologies de ciblage et d'identification de cibles tumorales afin de découvrir et développer de nouveaux agents radiothéranostiques plus précis et efficaces contre les cancers résistants et métastatiques.
La fin de ce partenariat s'inscrit dans une démarche standard de priorisation, inhérente aux programmes de recherche avancée.
OPM poursuit activement sa stratégie d'innovation en médecine de précision et continue de développer son portefeuille d'actifs à travers ses trois plateformes technologiques :
Nanocyclix, dédiée à la conception et la sélection d'inhibiteurs de kinases de nouvelle génération ;
OncoSniper, pour la sélection de cibles thérapeutiques à l'aide de l'intelligence artificielle ;
Promethe, pour la conception et sélection de molécules biologiques radiomarquées pour la radiothérapie systémique.
Le programme COMETE (moleCular radiOtherapy for METastatic Colorectal and gastric cancErs) visant à développer un portefeuille de molécules de radiothéranostiques pour le traitement de cancers avancés digestifs, se poursuit. Ce projet, porté par OPM ainsi que par le centre de lutte contre le cancer (CGFL) et par l'Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne (ICMUB, UMR CNRS 6302), tous basés à Dijon, a pour ambition de développer un candidat radiothéranostique jusqu'aux études de dosimétrie pré-clinique. OPM poursuivra l'évaluation de technologies de vectorisation prometteuses et de nouveaux travaux de sélection de cibles sont en cours.
De son côté, Navigo Proteins poursuivra le programme engagé sur la base de ses plateformes technologiques Affilin et Head, ainsi que de la conception de protéines de novo assistée par IA, dans le domaine du cancer gastrique, afin d'accélérer le passage à la phase des premiers essais sur des patients humains.
