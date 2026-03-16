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Colin Bell rejoint le conseil d'administration de Julius Baer
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 07:50

La banque privée suisse Julius Baer fait part de la nomination de Colin Bell comme nouveau membre de son conseil d'administration, lors de la prochaine AG annuelle du 9 avril 2026, ainsi que du prochain départ d'Olga Zoutendijk de cette même instance.

Avant de se consacrer au conseil et à quelques mandats d'administrateur, Colin Bell a notamment occupé le poste de directeur de la conformité du groupe HSBC et celui de directeur de la conformité et responsable des risques non financiers du groupe UBS.

"Ancien dirigeant bancaire accompli, il allie une vaste expérience de leadership commercial à une expertise technique de pointe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de conformité en matière de criminalité financière et de risques non financiers, à une expertise technologique pointue et à une fine compréhension des enjeux géopolitiques", souligne ainsi Julius Baer.

Par ailleurs, Olga Zoutendijk a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat au conseil d'administration lors de la prochaine AG annuelle du 9 avril 2026, et qu'elle quittera donc ses fonctions d'administratrice de Julius Baer à cette date.

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