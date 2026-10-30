Colgate-Palmolive relève ses objectifs annuels

A l'occasion de la publication de ses résultats au titre du 3e trimestre 2026, Colgate-Palmolive annonce tabler désormais sur une croissance de 5 à 7% de son BPA ajusté (non-GAAP) pour l'ensemble de l'année, contre une croissance "à un chiffre moyen" précédemment anticipée.

Le groupe de produits d'hygiène corporelle anticipe également une marge brute ajustée en hausse en 2026, et non plus globalement stable, pour des ventes attendues maintenant en croissance de 4% à 5%, contre une fourchette cible précédente de 2% à 6%.

Au titre du trimestre écoulé, Colgate-Palmolive fait état d'un BPA ajusté ("des activités de base") en hausse de 7%, à 0,97 USD, avec une marge brute ajustée en amélioration de 90 points de base, à 60,3%, pour un chiffre d'affaires en progression de 4,6%, à 5,37 MdsUSD.

En organique, les ventes du groupe ont progressé de 3,6%, le recul de 1,6% en Amérique du Nord ayant été compensé par la croissance enregistrée dans les autres régions, en particulier en Amérique latine ( 6%) et en Asie-Pacifique ( 4,6%).

"Nous sommes particulièrement satisfaits d'avoir enregistré un quatrième trimestre consécutif d'amélioration séquentielle de la croissance des volumes à l'échelle mondiale, tout en maintenant une forte croissance des prix au 3e trimestre", souligne son PDG, Noel Wallace.

"Nous avons continué à investir dans la santé à long terme de notre entreprise, avec une augmentation de 15% des dépenses publicitaires", ajoute le dirigeant, qui s'attend à ce que les conditions de marché demeurent volatiles jusqu'à la fin de 2026.