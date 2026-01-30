Colgate-Palmolive prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse, les dépenses de base restant stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N a annoncé vendredi des ventes annuelles supérieures aux estimations de Wall Street, bénéficiant d'une demande soutenue pour des produits ménagers essentiels sur des marchés tels que l'Amérique latine et l'Europe.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les dépenses des ménages à revenus élevés ont soutenu la demande de produits d'hygiène et de soins bucco-dentaires de marque chez des entreprises telles que Colgate et Kimberly-Clark KMB.N , tandis que les acheteurs à revenus moyens ou faibles se tournent vers les marques de distributeurs à la recherche d'alternatives moins chères.

CONTEXTE

Les fabricants de biens de consommation ont ralenti le rythme des augmentations de prix et augmenté les dépenses de marketing pour tenter de relancer les ventes après des mois de demande modérée de la part des clients sensibles aux prix sur les marchés clés tels que l'Amérique du Nord.

Colgate-Palmolive a bénéficié d'une demande soutenue de dentifrice et de brosse à dents manuelle, ainsi que de produits d'entretien ménager, malgré les hausses de prix, ce qui a permis de renforcer les marges et de compenser l'impact de la hausse des tarifs douaniers et des coûts des matières premières.

Son activité Hill's Pet Nutrition a également rebondi au cours du trimestre, après un troisième trimestre difficile en raison de son retrait du marché des aliments pour animaux de compagnie sous marque de distributeur.

CITATION CLÉ

"Bien que nous nous attendions à ce que l'environnement opérationnel difficile et le ralentissement de la croissance des catégories se poursuivent à court terme, nous sommes en position de force", a déclaré le directeur général Noel Wallace.

PAR LES CHIFFRES

Les prix de la société ont augmenté de 2,7 % au quatrième trimestre, tandis que les volumes sont restés stables par rapport à l'année précédente.

Ses ventes organiques en Amérique du Nord ont chuté de 1,8 %, en raison d'une baisse de 2,3 % des volumes et d'une hausse de 0,5 % des prix au cours du trimestre.

Les ventes nettes pour le trimestre clos le 31 décembre se sont élevées à 5,23 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 5,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté de 95 cents par action au cours du trimestre, alors que les attentes étaient de 91 cents.

La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires net en 2026 comprise entre 2 % et 6 %, en tenant compte des droits de douane annoncés à partir du 28 janvier par tous les pays. Le point médian de la fourchette est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 3,5 %.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.