Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colgate-Palmolive: objectifs resserrés en hausse pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive resserre à la hausse ses objectifs 2024 pour viser désormais une croissance de son BPA ajusté entre 10 et 11% (et non plus entre 8 et 11%), ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires entre 3 et 5% (dont 7 à 8% en organique).



Au troisième trimestre, le groupe de produits d'hygiène corporelle a vu son BPA s'accroitre de 6% à 0,91 dollar, pour des revenus en hausse de 2,4% à 5,03 milliards (+6,8% en organique), 'grâce à un équilibre sain entre croissance des volumes et hausse des prix'.



'Nous prévoyons de poursuivre nos investissements publicitaires d'ici la fin de l'année, car nous nous concentrons sur le renforcement de la santé de la marque et l'expansion des capacités nécessaires pour stimuler la croissance', affirme son PDG Noel Wallace.





Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV 99,75 USD NYSE +0,79%