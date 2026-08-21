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Colgate Palmolive Inde nomme le directeur de Kenvue pour l'Inde au poste de directeur général
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 09:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails un peu partout)

Colgate-Palmolive India COLG.NS a nommé vendredi Manish Anandani, cadre chez Kenvue KVUE.N , au poste de directeur général à compter du 28 septembre, alors que le fabricant de dentifrice mise sur les produits haut de gamme et le commerce en ligne pour stimuler sa croissance sur un marché de la grande consommation de plus en plus concurrentiel. L’actuelle directrice générale de la filiale indienne de ce géant mondial des produits de grande consommation, Prabha Narasimhan, assumera désormais les fonctions de vice-présidente exécutive chargée du marketing pour la division Asie-Pacifique de Colgate-Palmolive CL.N , a précisé la société.

M. Anandani arrive de Kenvue, où il dirigeait récemment les opérations pour l’Inde et l’Asie du Sud, après un passage de quatre ans au sein de cette entreprise spécialisée dans la santé grand public, issue d’une scission de Johnson & Johnson en 2023. Il a auparavant occupé des postes de direction chez Johnson & Johnson et a passé près de 13 ans chez Colgate-Palmolive, en Inde et à l’international, où il a acquis une expérience couvrant le commerce en ligne et la stratégie de distribution.

Cette nomination intervient alors que Colgate-Palmolive Inde mise sur les canaux de commerce électronique dans le cadre de sa stratégie de premiumisation, les produits haut de gamme représentant plus de la moitié des ventes en ligne, a précisé la société.

Mme Narasimhan a occupé les fonctions de directrice générale de Colgate-Palmolive Inde pendant près de quatre ans, après avoir occupé des postes de direction dans le secteur des produits de grande consommation. Au cours de son mandat, l’action de Colgate-Palmolive Inde a progressé de 14,5 %, contre une hausse de près de 9 % de l’indice Nifty FMCG .NIFTYFMCG sur la même période. L’action de la société a reculé d’environ 1 % vendredi après cette annonce.

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COLGATE-PALMOLIV
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KENVUE
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