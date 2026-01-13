Colgate en hausse après que Wells Fargo l'a relevé à "poids égal"

13 janvier - ** Les actions du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N ont augmenté de 1 % à 82,69 $

** Wells Fargo relève sa note de "sous-pondération" à "égale pondération"; augmente le prix de vente à 86 $ contre 77 $

** La société de courtage indique que le redressement des ventes et des valorisations est en grande partie achevé et que, compte tenu des attentes d'une faible croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et de gains à un chiffre moyen des bénéfices, la configuration de Colgate semble désormais plus équilibrée

** Cependant, la société de courtage dit qu'elle a besoin de plus de confiance dans une accélération de la croissance, en particulier sur les marchés internationaux où les tendances restent modérées, pour devenir plus positive sur l'action

** 12 des 22 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 88 $ - données LSEG

** L'action a baissé de ~13% en 2025