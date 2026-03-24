Colbert Patrimoine Finance entre au capital d'IDP Stratégie

(AOF) - Colbert Patrimoine Finance, acteur dans l’accompagnement fiscal et patrimonial des particuliers et chefs d’entreprise, prend une participation majoritaire dans IDP Stratégie, cabinet de gestion de patrimoine parisien. Désormais IDP Stratégie par Colbert, le cabinet conserve intacts ses fondamentaux qui font sa force depuis 2009 : ses équipes, son savoir-faire reconnu en SCI et son approche sur mesure. Seule la dénomination évolue, pour refléter son intégration au sein de Colbert groupe.

Ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie de croissance externe de Colbert groupe, portée par Colbert Fusac depuis 2024. Dédiée aux fusions-acquisitions, cette entité identifie et concrétise des opportunités alignées sur les valeurs du groupe, particulièrement dans les métiers du courtage d'assurances et de la gestion de patrimoine.

Catherine Bizé, fondatrice d'IDP Stratégie, rejoint la gouvernance de Colbert groupe en tant qu'associée gérante du métier gestion de patrimoine, assurant ainsi la continuité de l'expertise et des valeurs du cabinet.

"Ce rapprochement est une formidable opportunité de passer à une dimension supérieure, au bénéfice de nos clients. Grâce au soutien de Colbert Patrimoine Finance en matière de produits et d'organisation, et aux synergies entre les différents métiers de Colbert groupe, nous allons pouvoir écrire une nouvelle page de notre histoire, avec des moyens renforcés. Nos clients bénéficient dorénavant d'une palette élargie d'expertises – back et middle office, allocation d'actifs, conformité – tout en gardant leurs interlocuteurs habituels", explique-t-elle.