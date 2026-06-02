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Colbert Patrimoine Finance acquiert 2M Patrimonium
information fournie par AOF 02/06/2026 à 14:22

(Zonebourse.com) - Poursuivant sa dynamique de croissance, Colbert Patrimoine Finance annonce l'acquisition de 100% du capital de 2M Patrimonium à Pornic et le recrutement de Claire Juillet pour son bureau des Herbiers en Vendée.

Colbert Patrimoine Finance a finalisé cette acquisition de 2M Patrimonium, cabinet basé à Pornic et dirigé par Nathalie Mouillet, notaire de formation et présidente de la région Pays de la Loire de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Cette opération, pilotée par Colbert Fusac, l'entité dédiée aux fusions-acquisitions Colbert groupe, s'inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe.

Nathalie Mouillet rejoint Colbert Patrimoine Finance en tant que co-gérante, apportant son expertise juridique et patrimoniale, ainsi que son réseau, pour renforcer l'accompagnement des clients dans une logique d'excellence et de proximité.

Parallèlement, Colbert Patrimoine Finance accueille Claire Juillet et son portefeuille de clients, au sein de son bureau des Herbiers. Forte de plus de 15 années d'expérience en gestion de patrimoine et en notariat, elle rejoint l'équipe pour développer l'offre de Colbert Patrimoine Finance auprès des clients vendéens et renforcer la présence locale du cabinet.

Ces annonces illustrent la stratégie globale de croissance de Colbert groupe : une croissance organique portée par le recrutement de nouveaux talents et l'innovation en termes d'offres, et une croissance externe, orchestrée par Colbert Fusac, qui vise à consolider les positions de Colbert groupe dans la gestion de patrimoine avec plus de 650 millions d'encours gérés, et le courtage en assurances.

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