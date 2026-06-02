Le Fouquet's Paris classé palace: "une reconnaissance" et une "opportunité" pour ses dirigeants

( AFP / FRANCK FIFE )

"Il n'y a pas de recette magique": millions d'euros investis, sélection des collaborateurs... Les dirigeants de l'hôtel Fouquet's Paris, mitoyen de la célèbre brasserie du même nom sur les Champs-Elysées, expliquent à l'AFP comment ils ont décroché le sésame du label "palace".

Une distinction qui représente une "opportunité" commerciale et améliorera l'"attractivité auprès de la clientèle internationale", espèrent son directeur général, Julien Gardin, et le directeur général hôtellerie et restauration du groupe Barrière, propriétaire des lieux, Julien Huel.

QUESTION Quelle est la genèse derrière l'obtention de ce label ?

REPONSE Julien Huel: Nous avons lancé la collection d'hôtels Fouquet's l'année dernière. Aujourd'hui, les hôtels de Fouquet's sont à Paris, New York, Courchevel, Saint-Barth et Mykonos, qui ouvre le 27 juin. L'ambition était de créer une collection d'hôtels très haut de gamme situés sur les meilleurs emplacements. Nous avions déjà un Fouquet's palace à Courchevel qui a été renouvelé l'année dernière. C'était très important pour nous que notre +flagship+ parisien puisse endosser aussi ce label, de plus, l'année où l'hôtel fête ses 20 ans.

Julien Gardin: C'était le rêve de Diane Barrière (qui avait acheté le Fouquet's en 1998, NDLR) de créer une adresse hôtelière iconique sur la plus belle avenue du monde. Depuis la reprise du groupe par Joy et Alexandre Barrière (enfants de Diane Barrière, NDLR), il y a eu ce projet de montée en gamme, de repositionnement et, in fine, de distinction palace.

Julien Huel: On a investi plusieurs millions d'euros. On a rénové le lobby, une partie des restaurants, notre spa avec piscine... On a même un terrain de pickleball (tennis léger, NDLR) dans l'hôtel. On est situé au croisement de deux avenues extrêmement prestigieuses, l'avenue George-V et l'avenue des Champs-Élysées. Nous sommes fiers de pouvoir dire qu'on est le premier palace des Champs-Élysées.

Julien Gardin: On avait des collaborateurs emblématiques qui nous suivent depuis le début, mais on a été chercher aussi des profils venant de l'ultra-luxe. On a aussi revu notre stratégie commerciale et marketing pour vraiment cibler la bonne clientèle dans notre maison: le marché américain est très important, le marché européen avec une forte partie française et le marché du Moyen-Orient.

Il n'y a pas une recette magique pour créer ces établissements d'exception: il faut s'attaquer aux produits, aux équipes et répondre à la bonne clientèle.

Q - La distinction palace est aussi une opportunité économique ?

R - Julien Gardin: La distinction palace, on la voit aussi comme une nouvelle opportunité de se développer commercialement, de développer cette attractivité auprès de la clientèle internationale. Il y a 110 hôtels 5 étoiles à Paris et aujourd'hui, nous rentrons dans un cercle très exclusif, très restreint.

Julien Huel: C'est avant tout une reconnaissance à l'international: quand vous êtes agent de voyage en Californie ou à Hong Kong et que votre client vous demande un séjour à Paris, recommander un hôtel qui a cette distinction, c'est une sécurité en termes d'expérience pour l'agent de voyage. C'est aussi en ça qu'on y voit un intérêt commercial.

Q - Envisagez-vous d'autres candidatures ?

R - Julien Huel: Pour le Fouquet's, seul celui de Saint-Barth pourrait être éligible, parce qu'il est sur le territoire français. Mais on étudie la possibilité sur d'autres hôtels de notre collection. Il existe aussi en province de très beaux établissements hôteliers palace et je pense que certains de nos établissements pourraient tout à fait y répondre.