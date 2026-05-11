Colas va poursuivre le projet de tramway de Vantaa en Finlande
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 08:10
La valeur totale du projet (phases 1 et 2) est estimée à environ 750 MEUR, avec une part globale d'environ 433 MEUR pour Destia. La 1ère phase, engagée en novembre 2025, avait marqué le lancement des travaux.
D'une durée prévisionnelle de 4 ans, le projet est porté par Vantaa, 4e ville de Finlande, avec la participation des Services environnementaux de la région d'Helsinki (HSY) et de Capital Region Urban Transport Ltd, représentant la Ville d'Helsinki.
Ce 2e contrat porte sur la construction du dernier tronçon du tramway (12 kilomètres) de la ligne ouest à construire à Vantaa, ainsi que des travaux sur les réseaux de services publics et d'électrification. L'exploitation du tramway débutera fin 2029.
Le rythme des travaux s'intensifiera au printemps et à l'été, avec la poursuite d'ouvrages complexes et des adaptations temporaires de la circulation afin de permettre l'aménagement de la plateforme du tramway et de l'espace public.
Valeurs associées
|50,1400 EUR
|Euronext Paris
|-0,20%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a ouvert en recul lundi, gagnée par l'inquiétude face à une nouvelle hausse des prix du pétrole en raison de la situation au Moyen-Orient, où la perspective d'un accord s'éloigne à nouveau. Vers 09H30 (heure de Paris), l'indice vedette cédait ... Lire la suite
-
Le procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, déjà impliqué dans plusieurs affaires de viols ou agressions sexuelles, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Draguignan (Var) pour le viol, qu'il conteste, d'une barmaid en 2018 près de Saint-Tropez. Très ... Lire la suite
-
Les prix du pétrole grimpent à nouveau lundi face aux doutes quant à la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, ce qui rend les Bourses mondiales prudentes. Vers 07H12 GMT, le baril de Brent de la mer du ... Lire la suite
-
Mr Turbino, aspirateur sous-marin de déchets et microplastiques "sans perturber la vie marine", récompensé au concours Lépine
C'est "une technologie brevetée de collecte sous-marine basée sur un vortex à basse pression", "sans aspiration continue, respectueux des écosystèmes", a détaillé son inventeur Alan Mario D'Alfonso Peral sur LinkedIn. "une invention écologique, connectée et citoyenne" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer