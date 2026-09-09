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Colas remporte un contrat de €70 mlns avec l'aéroport international de Los Angeles
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 07:45
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Colas BOUY.PA :

* REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT DE RECONSTRUCTION À L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE LOS ANGELES

* CONTRAT DE €70 MLNS POUR SULLY-MILLER CONTRACTING CO., UNE FILIALE AMÉRICAINE DE COLAS, ATTRIBUÉ PAR LOS ANGELES WORLD AIRPORTS (LAWA)

* LA RECONSTRUCTION DE LA VOIE DE CIRCULATION A SERA RÉALISÉE EN 2027, CELLE DE LA VOIE DE CIRCULATION F EST PRÉVUE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2028

Texte original [https://tinyurl.com/hxa2ckr2]

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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