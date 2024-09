Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colas: remporte un contrat auprès de Sprava zeleznic information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 07:58









(CercleFinance.com) - Colas CZ et Colas Rail ont remporté un contrat auprès de Sprava zeleznic (société des chemins de fers tchèques) pour la modernisation d'une ligne ferroviaire de 8 kilomètres dans le nord de la Bohême.



Le projet, d'une valeur de 77 millions d'euros, permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité du transport sous les monts Krusne hory. La modernisation de la voie ferrée débutera en septembre 2024, pour une fin prévue en 2027.



Le projet comprend une révision complète de la double voie, l'installation de nouvelles caténaires, la modernisation des systèmes de signalisation et la rénovation de six ponts ferroviaires.



Pour améliorer le confort des passagers, deux nouveaux quais accessibles seront construits, ainsi qu'une passerelle pour les piétons et cyclistes et un passage souterrain.



' La rénovation de cette ligne ferroviaire permettra des déplacements plus rapides et plus sûrs et contribuera à dynamiser l'économie de la région ', déclare Francis Grass, Directeur Général EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de Colas.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.