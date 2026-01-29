 Aller au contenu principal
Colas, filiale de Bouygues, se renforce en Bourgogne avec le rachat de Hubert Rougeot Meursault
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:05

Le groupe de travaux publics consolide son ancrage régional en France en intégrant une entreprise familiale bourguignonne aux activités complémentaires.

Colas annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe Hubert Rougeot Meursault, une entreprise familiale de travaux publics implantée en Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de 60 ans.

Spécialisée dans les travaux routiers, les VRD (voirie et réseaux divers), la canalisation, le terrassement et le génie civil, la société emploie 330 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 MEUR en 2025.

Le groupe dispose de six établissements de travaux, deux usines d'enrobage, une carrière et une plateforme de recyclage, et joue un rôle économique significatif dans la région.

Cette opération vise à renforcer l'offre de proximité de Colas et à élargir ses capacités sur des projets globaux d'infrastructures.

Avec cette intégration, Colas comptera environ 1 100 emplois en Bourgogne-Franche-Comté, sur un total de près de 25 000 collaborateurs en France.

