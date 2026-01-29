Colas, filiale de Bouygues, se renforce en Bourgogne avec le rachat de Hubert Rougeot Meursault
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:05
Colas annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe Hubert Rougeot Meursault, une entreprise familiale de travaux publics implantée en Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de 60 ans.
Spécialisée dans les travaux routiers, les VRD (voirie et réseaux divers), la canalisation, le terrassement et le génie civil, la société emploie 330 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 MEUR en 2025.
Le groupe dispose de six établissements de travaux, deux usines d'enrobage, une carrière et une plateforme de recyclage, et joue un rôle économique significatif dans la région.
Cette opération vise à renforcer l'offre de proximité de Colas et à élargir ses capacités sur des projets globaux d'infrastructures.
Avec cette intégration, Colas comptera environ 1 100 emplois en Bourgogne-Franche-Comté, sur un total de près de 25 000 collaborateurs en France.
Valeurs associées
|45,420 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
A lire aussi
-
Après la révélation d'un contrat passé avec la police américaine de l'immigration (ICE), les appels à la responsabilité et à la transparence se multiplient à l'égard du groupe français d'informatique Capgemini , qui assure que ce contrat n'est pas "en cours d'exécution". ... Lire la suite
-
Les actions américaines du secteur des logiciels s'effondrent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA
Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives décevantes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes selon lesquelles les ... Lire la suite
-
Les actions de Microsoft MSFT.O ont baissé de 10,3 % dans les premiers échanges après que des dépenses record en IA et un ralentissement de l'élan du cloud ont ébranlé les investisseurs La société est en passe de connaître sa plus forte baisse en une seule journée ... Lire la suite
-
C'est "une surprise" pour les chercheurs : les ours polaires du Svalbard ont augmenté leur corpulence, résistant mieux que prévu au réchauffement climatique accéléré qui frappe la région, conclut une étude publiée jeudi, même si cette adaptation pourrait être de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer