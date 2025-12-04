 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 138,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Colas-Destia remporte la partie ouest des travaux du tramway de Vantaa, en Finlande
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 18:11

Bouygues SA BOUY.PA :

* PREMIÈRE PHASE DU PROJET POUR UN MONTANT D'ENVIRON 230 MILLIONS D'EUROS (CORRIGE SOURCE)

* LA PHASE DE CONSTRUCTION DOIT DURER QUATRE ANS, POUR UNE MISE EN SERVICE FIN 2029 (CORRIGE SOURCE)

* DESTIA REMPORTE LA PARTIE OUEST DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TRAMWAY DE VANTAA EN FINLANDE

Texte original https://tinyurl.com/yc4edp42 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BOUYGUES
43,3700 EUR Euronext Paris +0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank