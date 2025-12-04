Colas-Destia remporte la partie ouest des travaux du tramway de Vantaa, en Finlande

Bouygues SA BOUY.PA :
* PREMIÈRE PHASE DU PROJET POUR UN MONTANT D'ENVIRON 230 MILLIONS D'EUROS (CORRIGE SOURCE)
* LA PHASE DE CONSTRUCTION DOIT DURER QUATRE ANS, POUR UNE MISE EN SERVICE FIN 2029 (CORRIGE SOURCE)
* DESTIA REMPORTE LA PARTIE OUEST DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TRAMWAY DE VANTAA EN FINLANDE
Texte original https://tinyurl.com/yc4edp42 Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
