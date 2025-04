Colas: contrat de 100ME sur 7 ans pour la filiale canadienne information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Colas, via sa filiale canadienne The Miller Group, annonce avoir remporté un contrat d'entretien du réseau routier de Durham, à l'est de Toronto, pour le ministère des Transports de l'Ontario.



D'une valeur de 100 millions d'euros, ce contrat s'étend sur sept ans, à partir d'août 2026, et porte sur la réparation des chaussées, l'entretien des structures et du drainage, ainsi que le déneigement en hiver.



Il prévoit la mobilisation de plus de 40 employés à temps plein, renforcés chaque hiver par 160 opérateurs spécialisés.







