Colas: choisi pour construire une ligne de bus (BHNS) à Lyon

(CercleFinance.com) - Colas (mandataire), en groupement avec deux de ses filiales, Perrier et Aximum, annonce avoir été retenu par SYTRAL Mobilités pour réaliser la construction d'une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliant la gare de Lyon Part-Dieu au carrefour des Sept Chemins à Bron, pour un montant de 61,6 millions d'euros dont 52,5 millions pour Colas.



Cette ligne, d'une longueur de 7,7 km, inclut 5,8 km de voies nouvelles et prévoit la création de 16 stations.



Les travaux commenceront mi-octobre pour une durée de 31 mois et mobiliseront jusqu'à 250 collaborateurs.



' Ce contrat témoigne de la confiance accordée au groupe Colas par SYTRAL mobilités et illustre notre capacité à allier enjeux opérationnels, expertise environnementale et responsabilité sociale ', explique Pascal Trouf, Directeur Général Territoire Sud-Est de Colas France.





