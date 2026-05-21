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Colas (Bouygues) signe contrat de construction de €345 mlns au Canada
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 07:43

Colas, filiale de Bouygues BOUY.PA , annoncé jeudi avoir remporté un contrat d'un montant de 345 millions d'euros au Canada pour la construction de la section ouest du contournement de Bradford, en Ontario.

Les travaux de construction de ce tronçon autoroutier de 6,5km doivent débuter dans quelques semaines et dureront jusqu'en 2030, selon un communiqué du groupe.

Le projet devrait par ailleurs soutenir environ 2.200 emplois par an et générer jusqu’à 286 millions de dollars (246,13 million d'euros) pour l’économie ontarienne, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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