Coinbase renoue avec les bénéfices, les gains liés aux investissements dans les cryptomonnaies compensant la faiblesse des activités de trading

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* Le chiffre d'affaires lié aux transactions a reculé de 43 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 590,2 millions de dollars

* Le total des charges d'exploitation a reculé de 17 %, à 1,15 milliard de dollars

* Le cours de l'action a chuté de 3,3 % après la clôture, malgré un bénéfice trimestriel

(Mise à jour des cours de l'action, ajout des commentaires de la directrice financière aux paragraphes 6 et 7, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, et de précisions tout au long du texte)

par Rishab Shaju et Prakhar Srivastava

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O est revenue à la rentabilité jeudi après trois trimestres consécutifs de pertes, grâce à la baisse des charges d’exploitation et aux plus-values sur ses actifs cryptographiques, qui ont compensé le ralentissement de l’activité de trading.

Ces résultats soulignent la vulnérabilité persistante de l’entreprise face aux fluctuations des cours des crypto-actifs: la hausse de la valeur de son portefeuille d’investissement a contribué à stimuler les bénéfices, alors même que des conditions de marché difficiles pesaient sur les volumes de transactions et le chiffre d’affaires lié aux transactions, sa principale source de revenus.

Le chiffre d’affaires lié aux transactions a chuté de 43 %, passant de 1,05 milliard de dollars un an plus tôt à 590,2 millions de dollars au troisième trimestre. L’action de la plateforme de crypto-monnaies a reculé de 3,3 % après la clôture.

La société a indiqué que les vents contraires macroéconomiques avaient commencé à s’atténuer et que les cours des cryptomonnaies avaient rebondi en septembre.

LA DIVERSIFICATION DES REVENUS PREND DE L'AMPLEUR

Les marchés de prédiction se sont imposés comme un autre secteur de croissance pour Coinbase au cours du trimestre considéré, avec un chiffre d’affaires dépassant les 200 millions de dollars.

La directrice financière, Alesia Haas, a précisé que les marchés de prédiction et les produits dérivés représentaient ensemble environ 25 % du chiffre d’affaires total lié aux transactions, tandis que les revenus issus des abonnements et des services constituaient environ 49 % du chiffre d’affaires net total.

« Nous constatons que les investissements que nous avons réalisés ces dernières années pour diversifier véritablement nos revenus commencent réellement à porter leurs fruits », a déclaré Mme Haas.

Les marchés de prédiction de Coinbase sont devenus l’un des produits connaissant la croissance la plus rapide de l’histoire de l’entreprise, contribuant à stimuler le volume des transactions au comptant, a déclaré Jacob Zuller, analyste chez Third Bridge.

Cette expansion reflète également sa stratégie de diversification des sources de revenus au-delà de son activité principale de transactions, qui reste fortement dépendante de l’activité du marché des cryptomonnaies.

« Ils (Coinbase) considèrent également cette catégorie (les marchés de prédiction) comme une source de revenus à court terme, les produits dérivés constituant un pari à plus long terme », a déclaré Colby Howard, président de Heron Events chez Heron Intelligence.

« Ils considèrent également les marchés de prédiction comme une porte d’entrée, les traders qui commencent à gagner de l’argent passant ensuite au niveau payant »,a ajouté M. Howard.

Le total des charges d’exploitation au troisième trimestre a baissé d’environ 17 % pour s’établir à 1,15 milliard de dollars, contre 1,39 milliard de dollars l’année précédente.

La société, basée à Wilmington, dans le Delaware, a annoncé un bénéfice de 718,7 millions de dollars, soit 2,51 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 432,6 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action, un an plus tôt.