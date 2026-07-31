Coinbase recule après avoir enregistré sa troisième perte trimestrielle consécutive

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31 juillet - ** L'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O recule de plus de 5 % à 154,52 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société annonce une perte de 359.5 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 1.36 dollar par action, contre un bénéfice de 1.43 milliard de dollars, soit 5.14 dollars par action, il y a un an

** Ce résultat marque la troisième perte trimestrielle consécutive pour , pénalisée par la baisse des revenus liés aux transactions, le ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies ayant freiné l’activité de trading

** Le chiffre d’affaires lié aux transactions recule de 21 % en glissement annuel

** Au moins cinq sociétés de courtage ont revu leur objectif de cours à la baisse à la suite de ces résultats

** Jefferies abaisse son objectif de cours à 150 dollars, estimant que la sensibilité de COIN aux cours des cryptomonnaies reste un risque important

** Sur 38 sociétés de courtage, 26 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, neuf « conserver » et trois « vendre » ou supérieure; leur objectif de cours médian s’établit à 225 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 27.6 % depuis le début de l'année