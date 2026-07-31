 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coinbase recule après avoir enregistré sa troisième perte trimestrielle consécutive
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 13:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O recule de plus de 5 % à 154,52 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société annonce une perte de 359.5 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 1.36 dollar par action, contre un bénéfice de 1.43 milliard de dollars, soit 5.14 dollars par action, il y a un an

** Ce résultat marque la troisième perte trimestrielle consécutive pour , pénalisée par la baisse des revenus liés aux transactions, le ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies ayant freiné l’activité de trading

** Le chiffre d’affaires lié aux transactions recule de 21 % en glissement annuel

** Au moins cinq sociétés de courtage ont revu leur objectif de cours à la baisse à la suite de ces résultats

** Jefferies abaisse son objectif de cours à 150 dollars, estimant que la sensibilité de COIN aux cours des cryptomonnaies reste un risque important

** Sur 38 sociétés de courtage, 26 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, neuf « conserver » et trois « vendre » ou supérieure; leur objectif de cours médian s’établit à 225 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 27.6 % depuis le début de l'année

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
163,5800 USD NASDAQ +2,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 551,84 +0,78%
2CRSI
27,14 +2,11%
WORLDLINE
12,37 +24,07%
HAFFNER ENERGY
0,335 +4,85%
CREDIT AGRICOLE SA
19,175 +2,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank