Coinbase nomme George Osborne, ancien ministre britannique des finances, à la tête de son conseil consultatif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elizabeth Howcroft et Phoebe Seers

La bourse américaine de crypto-monnaies Coinbase COIN.O a nommé l'ancien ministre britannique des Finances George Osborne pour diriger son conseil consultatif interne, a annoncé la société jeudi, alors qu'elle cherche à étendre son influence auprès des gouvernements au-delà des États-Unis.

L'industrie des crypto-monnaies est devenue une force de lobbying importante aux États-Unis ces dernières années. Coinbase veut maintenant accroître son influence sur les décisions politiques en dehors des États-Unis, y compris en Grande-Bretagne et dans l'Union européenne, a déclaré à Reuters Faryar Shirzad, responsable des politiques de la société. Osborne, qui a rejoint Coinbase en tant que conseiller en janvier 2024, "jouera un rôle beaucoup plus actif en nous aidant avec les décideurs politiques du monde entier", a déclaré Shirzad. Il sera basé à Londres. L'ancien ministre des finances, qui a exercé ses fonctions de 2010 jusqu'à ce qu'il quitte son poste après le référendum de 2016 sur le Brexit, a accepté un vaste portefeuille d'emplois dans le secteur privé. Mardi, la société américaine d'intelligence artificielle OpenAI a annoncé qu'elle avait embauché Osborne pour l'aider à développer ses centres de données à l'étranger. Il est également président du British Museum, associé de la banque d'investissement Robey Warshaw LLP et président du gestionnaire d'actifs Lingotto Investment Management.

"Présider le Conseil consultatif mondial me donnera plus d'occasions de m'informer sur la révolution que la blockchain, les stablecoins et la tokenisation apportent à notre système financier", a déclaré Osborne dans une déclaration écrite. L'industrie cryptographique, y compris Coinbase, a donné collectivement plus de 245 millions de dollars pour soutenir les candidats pro-crypto, y compris le président Donald Trump, lors des élections américaines de 2024, selon les données de la Federal Election Commission. À la suite de l'élection de Trump, le gouvernement et les régulateurs américains ont pris des mesures pour soutenir la crypto, notamment en adoptant une nouvelle législation pour faciliter l'utilisation des stablecoins et en abandonnant des poursuites clés contre Coinbase et d'autres sociétés de crypto-monnaie . Le secteur a déclaré qu'il était injustement ciblé par les régulateurs américains, bien que les organismes de surveillance financière aient appelé à une plus grande surveillance. Au Royaume-Uni, Coinbase vise notamment à promouvoir les paiements en stablecoins et les actifs dits "tokenisés" sur les marchés financiers, ainsi qu'à clarifier la fiscalité, a déclaré Shirzad.