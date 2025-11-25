Coinbase chute alors qu'Argus rétrograde à "hold" en raison d'un ralentissement attendu de la croissance

(Mises à jour)

25 novembre - ** Les actions de la bourse d'échange de crypto-monnaies Coinbase COIN.O chutent jusqu'à 5 % à 243,18 $ dans les échanges matinaux

** Argus Research rétrograde la note de COIN de "achat" à "conserver"

** La société de courtage estime que le cours de l'action intègre déjà une grande partie des bonnes nouvelles, malgré l'entrée dans le S&P 500 et les solides résultats récents

** Argus s'attend à un ralentissement de la croissance et réduit son estimation du BPA pour 2026 de 9,56 $ à 6,55 $, et sa prévision de croissance des bénéfices à long terme à 10 %

** "La direction dépense massivement en R&D et en acquisitions, et nous nous attendons à ce que les investissements récents augmentent les dépenses au cours des prochains trimestres", déclare Argus Research

** 23 des 38 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 400 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action COIN est en baisse de ~2% depuis le début de l'année