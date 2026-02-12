Coinbase affiche une perte surprenante en raison du ralentissement des échanges de cryptomonnaies

Coinbase COIN.O a affiché une perte trimestrielle surprise jeudi, marquant sa première depuis le troisième trimestre 2023, l'échange de crypto-monnaies ayant été touché par des volumes d'échanges plus faibles au cours d'une période d'effondrement généralisé des actifs numériques.

Les actifs numériques se sont effondrés au cours des trois derniers mois de 2025, reculant des records atteints début octobre à la suite des nouveaux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations chinoises et de la menace de contrôles à l'exportation sur les logiciels critiques.

Le sentiment est resté largement négatif pour le secteur, freinant la volatilité et, à son tour, nuisant aux bureaux de transactions de la bourse des crypto-monnaies.

La société a déclaré une perte de 666,7 millions de dollars, soit 2,49 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 55 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Les revenus de transaction de Coinbase ont chuté à 982,7 millions de dollars au cours du trimestre, contre 1,56 milliard de dollars un an plus tôt.

Le déclin a été largement alimenté par une baisse de plus de 45% des revenus des transactions des consommateurs.

"Les cryptomonnaies sont cycliques et l'expérience nous montre qu'elles ne sont jamais aussi bonnes ou aussi mauvaises qu'elles le paraissent", a déclaré Coinbase dans sa lettre aux actionnaires.

Les actions étaient en hausse de 1,3 % dans des échanges volatils prolongés. L'action a perdu près de 40 % cette année.

Le bitcoin , la plus grande crypto-monnaie du monde, a presque été divisé par deux depuis son pic du 6 octobre.

Les investisseurs ont également retiré de l'argent des ETF spot bitcoin, qui avaient contribué à la hausse des crypto-monnaies au début de l'année 2025. Les ETF américains de bitcoin au comptant ont enregistré des retraits de 7 milliards de dollars en novembre, d'environ 2 milliards de dollars en décembre et de plus de 3 milliards de dollars en janvier.

LE STABLECOIN COMPENSE PARTIELLEMENT LES RÉSULTATS

Cependant, les revenus des abonnements et des services de la bourse de crypto-monnaies ont bondi de 13,5 % pour atteindre 727,4 millions de dollars au cours du trimestre, aidés par une croissance constante de ses opérations en stablecoin.

Les revenus des stablecoins sont passés de 225,9 millions de dollars à 364,1 millions de dollars.

Les stablecoins bénéficient d'un soutien croissant de la part des institutions financières traditionnelles et sont au cœur de la politique américaine, avec le GENIUS Act, adopté l'année dernière, qui définit un cadre réglementaire visant à stimuler leur adoption.

Coinbase génère des revenus à partir des USDC détenus à la fois sur sa plateforme et en dehors, grâce à un partenariat avec l'émetteur Circle CRCL.N , en percevant des intérêts sur les réserves en dollars américains qui soutiennent les stablecoins.

Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour conserver une valeur constante. Ils sont souvent adossés à des actifs traditionnels tels que le dollar américain ou la dette publique.

PAS DE CLARTÉ SUR LA CLARTÉ

Le retrait du soutien de Coinbase est apparu comme le facteur clé du retard de la loi sur la clarté, après que le directeur général Brian Armstrong se soit opposé aux dispositions qui limiteraient les récompenses en stablecoins, entre autres restrictions.

Une réunion de la Maison-Blanche organisée au début du mois pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent depuis des mois les grandes banques américaines et les sociétés de crypto-monnaies s'est achevée sans qu'aucune avancée n'ait été réalisée, ce qui met en évidence les profondes divisions du secteur qui continuent de bloquer les progrès de la législation historique sur les actifs numériques.

La loi sur la clarté vise à créer des règles fédérales pour les actifs numériques, l'aboutissement d'années de lobbying du secteur de la crypto-monnaie.