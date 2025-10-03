Coil renforce ses fonds propres via une augmentation de capital de 1,3 million d’euros

(AOF) - Coil annonce la réalisation d’une augmentation de capital réservée d’un montant total de 1,3 million d’euros, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et des dirigeants de la société. Dans un contexte marqué par une contraction significative de l’activité et des tensions persistantes sur la trésorerie, cette opération vise à renforcer les fonds propres et soutenir le plan de redressement de la société, sécuriser la continuité d’exploitation en apportant une visibilité accrue sur l’horizon de trésorerie.

L'opération vise aussi à stabiliser l'actionnariat autour d'investisseurs engagés dans le soutien à long terme de Coil.

L'opération se traduit par l'émission de 2,6 millions d'actions ordinaires nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,50 euro.

Coil précise que la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la société avant l'augmentation de capital, et ne participant pas au placement privé, sera diluée à environ 0,52 % après l'émission des nouvelles actions.

À l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de Coil sera porté de plus de 7,54 millions d'euros à plus de 8,84 millions d'euros, représenté par plus de 5,3 millions d'actions.

" Cette augmentation de capital complète les mesures conservatoires déjà engagées au premier semestre 2025 pour préserver la trésorerie (réduction des stocks, ajustement des investissements et des effectifs). Les ressources issues de cette levée de fonds contribueront à couvrir les charges d'exploitation courantes et à respecter les engagements financiers de court terme, dans un contexte où la trésorerie disponible nécessite un appui complémentaire ", explique le numéro un mondial de l'anodisation de l'aluminium.

