Coil réalise une augmentation de capital réservée
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 14:24
Le spécialiste de l'anodisation en continu de l'aluminium explique que l'opération s'inscrit dans un contexte marqué par une contraction significative de l'activité et des tensions persistantes sur la trésorerie.
Cette opération vise à renforcer les fonds propres et soutenir le plan de redressement de Coil, à sécuriser la continuité d'exploitation et à stabiliser l'actionnariat autour d'investisseurs de référence engagés à long terme.
Elle se traduit par l'émission de 2 600 000 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 0,50 euro. Elles porteront les mêmes droits que les actions existantes et donneront droit aux dividendes et distributions pour l'exercice en cours.
Valeurs associées
|1,2300 EUR
|Euronext Paris
|-17,45%
A lire aussi
-
Gisèle Pelicot arrive sous les applaudissements au palais de justice de Nîmes pour assister au procès de l'un de ses violeurs présumés, Husamettin Dogan, seul accusé à avoir maintenu son appel contre sa condamnation.
-
Un an après le retentissant procès des viols de Mazan, un nouveau chapitre s'est ouvert lundi après-midi avec le procès en appel du seul des 51 accusés qui a souhaité être rejugé, face à une Gisèle Pelicot déterminée à "aller jusqu'au bout". Dans une veste rose, ... Lire la suite
-
Le marché du crédit immobilier poursuit sa reprise en août en France avec une progression du montant des nouveaux prêts accordés de 3,6% sur un an, tandis que les taux se stabilisent, selon les données publiées lundi par la Banque de France. Le montant total des ... Lire la suite
-
Le groupe fromager français Bel a annoncé lundi un partenariat stratégique avec Garudafood, leader indonésien des snacks et boissons, une étape qu'il juge majeure pour son expansion en Asie. Le fabricant de La Vache qui rit a acquis, pour 37 millions d'euros, une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer