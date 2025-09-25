Cohu chute après l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 260 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre -

** Les actions de la société de test de semi-conducteurs Cohu Inc COHU.O ont baissé de 3,8 % à 19,74 dollars au début de jeudi, après avoir levé plus de capitaux que prévu

** COHU, basée à Poway, en Californie, a déclaré mercredi qu'elle avait fixé le prix de son offre privée à 260 millions de dollars

de 260 millions de dollars d'obligations convertibles à 1,5 % d'échéance 2031

** Le prix de conversion initial a été fixé à 27,18 $, soit 32,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 20,51 $

** Les actions de COHU ont terminé mercredi en baisse de 10 %, soit leur plus forte baisse quotidienne depuis le 3 avril 2025, alors que la société a commercialisé une offre de 200 millions de dollars () à des fins générales

** Elle a également l'intention d'utiliser 28,4 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à réduire la dilution potentielle

** Avec la baisse de jeudi, les actions de COHU ont baissé d'environ 26 % depuis le début de l'année

** 4 analystes sur 5 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; le PT médian est de 26,50 $, selon les données de LSEG