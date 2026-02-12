 Aller au contenu principal
Coherus Oncology s'effondre en raison d'un projet d'offre d'actions
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février -

** Les actions de Coherus Oncology CHRS.O ont baissé de 15% après la mise sur le marché à 1,73 $ alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Redwood City, en Californie, annonce une offre d'actions () sans divulguer la taille de l'opération

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir la commercialisation de LOQTORZI (toripalimab-tpzi), son immunothérapie approuvée par la FDA pour traiter les adultes atteints d'un carcinome nasopharyngé métastatique ou récurrent localement avancé, un type rare de cancer de la tête et du cou, et le développement clinique de produits candidats

** TD Cowen, Guggenheim et Oppenheimer sont les teneurs de livre conjoints

** La société a environ 120,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 240 millions de dollars

** L'action a terminé jeudi en baisse de 3 cents à 2,01 $. Elle est en hausse de ~42% depuis le début de l'année et a pratiquement doublé au cours des six derniers mois

** 5 des 6

analystes considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian de 6 $, selon les données de LSEG

