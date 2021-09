COHERIS : COHERIS : Résultats du 1er semestre 2021

RESULTATS SEMESTRIELS 2021

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour ses résultats au 30 juin 2021, arrêtés lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 28 septembre 2021. Ces résultats ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes et le rapport de certification correspondant est en cours d'émission.

En M€, IFRS, non audités S1 2021 S1 2020 Chiffre d'affaires 1 5,6 5,4 Résultat opérationnel courant 0,2 (0,8) Autres produits et charges opérationnels - (0,1) Résultat opérationnel 0,2 (0,9) Résultat net 0,2 (0,9)

1 Le chiffre d'affaires IFRS du S1 2021 est retraité des revenus intra groupe d'un montant de 0,24 M€ liés à la refacturation aux sociétés appartenant au groupe ChapsVision.

Chiffre d'affaires

Au 1er semestre 2021, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires total de 5,6 M€, en hausse de +3,4% par rapport au 1er semestre 2020.

La transformation du business model initiée en 2020 a été poursuivie.

Comme attendu, le chiffre d'affaires licences perpétuelles est en repli de -81,4% quand dans le même temps, le chiffre d'affaires lié à des revenus récurrents (licences en mode Abonnement et Maintenance) a poursuivi sa forte dynamique pour s'établir à 3,34 M€ sur la période, représentant une croissance de +10 % par rapport au 30 juin 2020.

Le revenu récurrent annuel (ARR), composé des Abonnements et de la Maintenance, est en hausse de +6 % par rapport au 31 décembre 2020, pour s'établir à 7,35 M€.

Résultats

La hausse de l'activité, conjuguée à une bonne maîtrise des charges externes sur la période, se traduisent par un retour en territoire positif du résultat opérationnel courant à 0,2 M€ contre une perte opérationnelle courante de -0,8 M€ au 30 juin 2020.

Intégrant d'autres produits et charges opérationnels peu significatifs, le résultat opérationnel s'élève également à 0,2 M€ contre une perte opérationnelle de -0,9 M€ au 30 juin 2020.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier et de la charge d'impôt, le résultat net s'établit à 0,2 M€ contre une perte nette de -0,9 M€ au 30 juin 2020.

Situation de trésorerie

Au 30 juin 2021, COHERIS affiche une trésorerie nette de 6,6 M€ en hausse par rapport au 31 décembre 2020 (2,6 M€), et au 30 juin 2020 (3,6 M€). D'autre part, COHERIS rappelle que le Groupe a bénéficié d'un report de ses cotisations sociales dans le cadre des mesures d'accompagnement des entreprises mises en place durant la période Covid pour un montant de 3,12 M€, dont une partie sera payée au S2 2021 et le solde au S1 2022.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuels 2021, le 2 février 2022, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com

