COHERIS : COHERIS : Résultats de l'exercice 2025

COHERIS, éditeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle, annonce ce jour ses résultats pour l'exercice 2024, revus et arrêtés lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 28 avril 2026.

En M€, IFRS, en cours d'audit 2025 2024 Chiffre d'affaires 16,3 14,9 Dont chiffre d'affaires business [1] 14,4 13,5 Dont chiffre d'affaires intragroupe 1,9 1,4 Résultat opérationnel courant 2,9 3,3 En % du chiffre d'affaires 17,8% 22,0% Résultat opérationnel 2,9 3,2 Résultat net, part du Groupe 3,1 3,4 En % du chiffre d'affaires 18,7% 23,1%

Croissance du chiffre d'affaires de +6,9%en 2025

En 2025, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires business 1 de 14,4 M€, en croissance de +6,9% par rapport à 2024, bénéficiant d'un second semestre en progression de +7,2%, après un premier semestre en hausse de 6,5%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Software s'établit à 9,9 M€ en 2025 (69% du chiffre d'affaires total), en progression de +2,4%. L'activité a notamment bénéficié de la hausse soutenue de +6,5% des revenus récurrents issus des abonnements ( annual licences ) à 7,3 M€, compensant la baisse de 9,1% des revenus des licences perpétuelles et de la maintenance associée, à 2,5 M€, qui basculent progressivement en abonnements, conformément à l'évolution en cours du modèle économique vers une distribution en mode abonnement.

Le chiffre d'affaires de l'activité Prestations de Services (31%) s'inscrit également en croissance de +11,6% à 4,5 M€ en 2025, bénéficiant des bonnes performances de la gamme CRM sur la base installée et sur de nouveaux comptes.

Enfin, le stock de revenus récurrents en base annualisée (ARR [2] ) s'élève à 10,7 M€ au 31 décembre 2025, en hausse de +4% par rapport au 31 décembre 2024.

Résultat opérationnel courant de 2,9 M€ et résultat net de 3,1 M€

Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,9 M€ en léger retrait par rapport à 2024, soit une marge opérationnelle courante de 17,8 %, intégrant une augmentation des achats et services extérieurs, tandis que les autres postes de la structure de charges demeurent globalement stables.

Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net s'établit à 3,1 M€, représentant une marge nette de 18,7 %.

Situation de trésorerie solide

Au 31 décembre 2025, COHERIS affiche une structure financière solide caractérisée par :

Des capitaux propres de 23,3 M€, en progression de +12% ;

Une trésorerie nette de 12,8 M€, en hausse de + 3,9 M€ par rapport à 2024, retraitée des flux liés au cash pooling mis en place avec ChapsVision depuis le 1 er semestre 2021 ;

semestre 2021 ; Une génération de cash avec des flux de trésorerie générés par l'activité de 5,9 M€, en progression de +18% par rapport à 2024.

Proposition d'un dividende de 0,08 €/ action au titre de l'exercice 2025

Compte tenu de la performance opérationnelle enregistrée en 2024, le Conseil d'Administration de COHERIS proposera à l'Assemblée Générale du 16 juin 2026 le versement d'un dividende de 0,08 € par action au titre de l'exercice 2025.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, le 29 juillet 2026, après bourse

A PROPOS DE COHERIS

Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de COHERIS sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com

CONTACTS

COHERIS

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Directeur Général Adjoint Groupe

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Communication financière

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[1] Le chiffre d'affaires business s'entend hors refacturations intragroupe

[2] Annual recurring revenues