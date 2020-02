COHERIS : COHERIS : Chiffre d'affaires de 12,8 M EUR en 2019

Chiffre d'affaires de l'exercice 2019

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce ce jour son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019.

En M€, IFRS, non audités 2019 2018 VAR. Chiffre d'affaires 1er semestre 6,3 6,9 -7,8% Chiffre d'affaires 2ème semestre 6,5 6,9 -6,3% Total année 12,8 13,8 -7,1%

En 2019, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires de 12,8 M€ en repli de -7,1% par rapport à 2018.

Sur la période, COHERIS a bénéficié de la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires Abonnements (mode Cloud), en progression de +38%, mais qui ne permet pas de compenser la baisse du chiffre d'affaires Licences On Premises, en repli de -25%, attendue dans le contexte de transition des ventes de l'entreprise vers le mode Cloud.

Au total, les revenus récurrents, intégrant les chiffres d'affaires Abonnements et Maintenance, contribuent à hauteur de près de 50% du chiffre d'affaires total, en hausse de 5 points par rapport à 2018 (45%).

Situation de trésorerie au 31 décembre 2019

COHERIS affiche en 2019 une trésorerie de 3 M€ en diminution par rapport à 2018 (3,8 M€), sous l'effet conjugué des facteurs suivants :

Les coûts liés à l'Offre Publique d'Achat initiée par ChapsVision en 2019 et le versement des indemnités de départ de Mme Nathalie Rouvet Lazare 1 ;

; Le non-recouvrement en 2019 du CIR 2018, dont le montant attendu de 701 M€ devrait être encaissé au 1 er semestre 2020 ;

semestre 2020 ; L'encaissement du prix de cession des actions en autocontrôle apportées lors de l'Offre Publique d'Achat initiée par ChapsVision en 2019.

Perspectives

Au-delà de la baisse d'activité enregistrée sur l'année, et après un premier semestre marqué par un résultat opérationnel courant à l'équilibre et un résultat net légèrement négatif, les résultats du second semestre devraient être pénalisés par une conjonction d'éléments exceptionnels, notamment :

Les coûts liés à l'Offre Publique d'Achat qui avait été initiée par ChapsVision en 2019 ;

Le versement des indemnités de départ de Mme Nathalie Rouvet Lazare1.

Prochaine publication : résultats de l'exercice 2019, le 25 mars 2020, après bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 1000 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.

Plus d'informations sur www.coheris.com.

