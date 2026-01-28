COHERIS : COHERIS : Chiffre d'affaires 2025

Croissance du chiffre d'affaires de +6,9% en 2025
COHERIS, éditeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.
|En M€, IFRS, en cours d'audit
|2025
|2024
|VAR
|Premier semestre
|7,1
|6,6
|+6,5%
|Deuxième semestre
|7,3
|6,8
|+7,2%
|Chiffre d'affaires business [1] total
|14,4
|13,5
|+6,9%
En 2025, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires business 1 de 14,4 M€, en croissance de +6,9% par rapport à 2024, bénéficiant d'un second semestre en progression de +7,2%, après un premier semestre en hausse de 6,5%.
Le chiffre d'affaires de l'activité Software s'établit à 9,9 M€ en 2025 (69% du chiffre d'affaires total), en progression de +2,4%. L'activité a notamment bénéficié de la hausse soutenue de +6,5% des revenus récurrents issus des abonnements (annual licences) à 7,3 M€, compensant la baisse de 9,1% des revenus des licences perpétuelles et de la maintenance associée, à 2,5 M€, qui basculent progressivement en abonnements, conformément à l'évolution en cours du modèle économique vers une distribution en mode abonnement.
Le chiffre d'affaires de l'activité Prestations de Services (31%) s'inscrit également en croissance de +11,6% à 4,5 M€ en 2025, bénéficiant des bonnes performances de la gamme CRM sur la base installée et sur de nouveaux comptes.
Enfin, le stock de revenus récurrents en base annualisée (ARR 2 ) s'élève à 10,7 M€ au 31 décembre 2025, en hausse de +4% par rapport au 31 décembre 2024.
Prochaine publication : Résultats de l'exercice 2025, le 29 avril 2026, après bourse.
A PROPOS DE COHERIS
Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de Coheris sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.
Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.
COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).
Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com
CONTACTS
|
COHERIS
Jean-François Ménager
Directeur Général Adjoint Groupe
T +33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com
|
SEITOSEI.ACTIFIN
Communication financière
Alexandre Commerot
T +33 (0)1 56 88 11 18
alexandre.commerot@seitosei-actifin.com
[1] Le chiffre d'affaires business s'entend hors refacturations intragroupe
2 Annual Recurring Revenues
