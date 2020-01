COHERIS : COHERIS : Bilan semestriel du contrat de liquidité

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suresnes, le 24 janvier 2020

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COHERIS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10171

Solde en espèces du compte de liquidité : 10 718,13 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10171

Solde en espèces du compte de liquidité : 10 718,13 €

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 1000 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.

Plus d'informations sur www.coheris.com.

CONTACTS

Contact Coheris

Jean-François Ménager

Directeur Général Adjoint

T +33 (0)1 57 32 60 60

jfmenager@coheris.com Contact Actifin

Communication financière

Alexandre Commerot

T +33 (0)1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr