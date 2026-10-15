Cohere s'apprête à racheter Aisle, une start-up spécialisée dans la cybersécurité basée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour concernant les changements au sein de la direction et du personnel au paragraphe 7)

par Leo Marchandon

Le laboratoire canadien d'IA Cohere a annoncé jeudi avoir signé une lettre d'intention en vue d'acquérir Aisle, une start-up de cybersécurité basée à San Francisco qui utilise l'IA pour détecter les vulnérabilités des logiciels.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Ce rapprochement permettrait d’ajouter la cybersécurité à l’entité commerciale que Cohere est en train de constituer grâce à sa fusion avec la société allemande Aleph Alpha , une opération dont la valeur serait estimée à environ 20 milliards (XX milliards d'euros) de dollars. Il permettrait également d’ étendre sa présence en Europe grâce au centre d’ingénierie d’Aisle situé à Prague.

Cohere a déclaré que cette acquisition reflétait la poursuite de ses investissements en Europe et qu’elle permettrait de renforcer sa présence dans toute la région, consolidant ainsi l’IA européenne.

Cette opération vise à renforcer les capacités du groupe fusionné en matière de sécurité et de détection des menaces pour les clients du secteur privé et du secteur public, avec la possibilité d’un déploiement privé sur le système propre au client.

“Les systèmes d’IA de plus en plus performants transforment à la fois la cybersécurité et les menaces auxquelles les organisations sont confrontées, et les capacités de défense doivent évoluer tout aussi rapidement”, a déclaré Cohere.

Aisle a été fondée en 2025 par Ondrej Vlcek, ancien directeur général du fabricant tchèque d’antivirus Avast, avec des cofondateurs issus de Google GOOGL.O , DeepMind et Anthropic.

M. Vlcek rejoindra Cohere pour diriger sa nouvelle unité de cybersécurité, tandis que la directrice des opérations d’Aisle, Jaya Baloo, deviendra directrice de la sécurité de l’information, et que les 50 employés à temps plein d’Aisle rejoindront Cohere, a indiqué la société canadienne à Reuters .

Aisle a déclaré que son IA avait détecté plus de 500 nouveaux bugs dans des logiciels largement utilisés au cours de sa première année d’activité, dont 12 failles dans OpenSSL, un logiciel libre qui crypte le trafic Internet pour les banques, les gouvernements et les applications de messagerie. Ces bugs ont été corrigés après leur découverte.