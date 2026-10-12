 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cogra : Un T1 solide avant la saison de chauffe
information fournie par EuroLand Corporate 12/10/2026 à 07:56

Ajouter Boursorama à vos sources

Publication du chiffre d’affaires T1 2026/2027


Cogra annonce un chiffre d’affaires du premier trimestre 2026/2027 (juillet-septembre) en hausse de +6,7% à 10,5 M€, malgré des conditions climatiques peu favorables. C’est globalement en ligne avec nos attentes. Après deux exercices consacrés à absorber les déséquilibres liés à la crise énergétique, le groupe démarre l’année sur des bases saines, et le trimestre confirme la trajectoire de croissance rentable engagée en 2025/2026.


Recommandation


À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 9,00 € sur le titre.

Valeurs associées

COGRA
6,400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 07:56:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Thales prévoit d'ouvrir une base de maintenance au Japon
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.10.2026 08:19 

    Le groupe industriel français Thales va implanter une base de maintenance et de soutien opérationnel au Japon, ce qui serait une première pour une entreprise étrangère, a rapporté lundi le quotidien économique japonais Nikkei. Le directeur général de l'entreprise, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.10.2026 08:15 

    (Actualisé avec détails sur le secteur automobile, Vallourec, Technip Energies, OPMobility, Schneider Electric, Nordex) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • SES : Baissier mais survendu
    SES : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 12.10.2026 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • LEGRAND : Opportunité technique
    LEGRAND : Opportunité technique
    information fournie par TEC 12.10.2026 08:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,41 +0,27%
HAFFNER ENERGY
0,768 0,00%
Or
4 184,24 -0,24%
CAC 40
7 803,33 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1209 +0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank