Cogra : Un exercice bouclé au-delà des attentes

Publication du chiffre d’affaires 2025/2026
Cogra annonce un CA T4 2025/2026 (avril-juin) en hausse de +55,0% à 6,2 M€, très nettement au-dessus de nos attentes. Nous tablions sur une croissance de +10% sur le trimestre, soit environ 4,4 M€. Sur l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 42,4 M€, en croissance de +23,6%, contre 40,9 M€ estimé. Le groupe confirme renouer avec une croissance rentable sur l’exercice.
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À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 9,00 € sur le titre.
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