Cogra: retrait de 12% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Cogra affiche un chiffre d'affaires de 34,4 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, en retrait de 12%, le spécialiste de l'énergie bois indiquant que la pression exercée sur les prix du marché des granulés contribue à une rentabilité dégradée.



'Avec des volumes en progression, et une activité d'installations et ventes d'appareils à granulés en hausse, Cogra achève cet exercice de transition, avec l'ambition de retrouver rapidement ses standards de rentabilité habituels', précise-t-il cependant.



'Fort d'un outil industriel performant, d'une gestion maîtrisée de ses flux et d'un réseau de distribution multicanal solide', Cogra ajoute qu'il 'entend poursuivre sa stratégie de croissance et de création de valeur durables'.





