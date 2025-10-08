Cogra : retour d'une croissance à deux chiffres au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Cogra au premier trimestre de son exercice 2025/2026 progresse de 16,5% à 9,9 millions d'euros sur un an. Le groupe signe ainsi un retour d'une croissance à deux chiffres. Sur cette période à la saisonnalité généralement faible, les ventes ont été portées par une demande soutenue, tant chez les particuliers que dans le collectif et le tertiaire. Avec la normalisation progressive du marché, Cogra a abordé cet exercice sur des bases assainies : stabilisation des prix, volumes de granulés en hausse, stocks revenus à un niveau de référence et endettement fortement réduit.

" La reprise des ventes d'appareils confirme par ailleurs l'intérêt structurel des ménages pour le chauffage aux granulés bois ", explique le groupe spécialisé dans la fabrication de granulés de bois.

L'orientation tarifaire désormais favorable, combinée à une meilleure utilisation des capacités industrielles et à une structure de coûts maîtrisée, ouvre la voie à un redressement marqué de sa performance opérationnelle.

Cogra entend renouer dès 2025/2026 avec une croissance rentable.

