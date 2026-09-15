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Cogra : Retour à la rentabilité
information fournie par EuroLand Corporate 15/09/2026 à 07:24
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Publication des résultats annuels 2025/2026


Après avoir annoncé un chiffre d'affaires 2025/2026 de 42,4 M€ (+24%) début juillet, Cogra publie des résultats annuels qui actent le retour à la croissance rentable promis par le groupe. L'EBITDA ressort à 3,3 M€, soit une marge de 7,9%, contre -1,5 M€ en 2024/25, et le résultat net repasse dans le vert à 0,5 M€ (vs -4,7 M€). La rentabilité ressort légèrement en dessous de nos attentes (EBITDA de 3,8 M€ et RN de 1,0 M€ estimés), le second semestre ayant pâti, comme nous l'anticipions en juillet, de l'inflation des coûts. La vraie bonne surprise est au bilan : Cogra affiche une position de trésorerie nette pour la première fois depuis 2012/2013.


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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2026 à 07:24:20.

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