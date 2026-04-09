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Cogra : Reprise de la croissance confirmée
information fournie par EuroLand Corporate 09/04/2026 à 08:10

Publication du chiffre d’affaires T3 2025/2026


Cogra annonce un chiffre d’affaires T3 2025/2026 (janvier-mars) en hausse de +18,3% à 13,6 M€. C’est au-dessus de nos attentes. Les ventes 9 mois du groupe ressortent en nette hausse, à 36,2 M€ (+19,5%). Le groupe confirme son ambition de renouer avec une croissance rentable sur l’exercice en cours.


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Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 9,00 € sur le titre.

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COGRA
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 09/04/2026 à 08:10:16.

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